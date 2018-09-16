Паоло Соррентино представил премьеру своего фильма "Лоро" на кинофестивале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Знаменитый итальянский режиссер Паоло Соррентино представил петербургским зрителям российскую премьеру своей новой картины "Лоро", рассказывающей о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Показ состоялся в воскресенье в одном из старейших кинотеатров города "Аврора" в рамках XXVIII международного кинофестиваля "Послание к человеку".

"Это фильм не только и не просто о Берлускони, а также о части итальянского общества. Это фильм о красоте жизни и о красоте вульгарности. Также эта картина говорит о разных страхах - о страхе, который испытывают молодые люди перед своей молодостью, о страхе, который чувствуют пожилые люди, боясь умереть. И эта страсть к жизни, которую мы наблюдаем в главных героях - это как раз отражение их страхов", - рассказал Соррентино гостям показа.

Ранее в ходе общения с журналистами Соррентино высказал мнение, что фигура Берлускони и его жизнь - "прекрасный кинематографический сюжет". Благодаря этому персонажу режиссеру, по его собственным словам, "удалось рассказать об определенном историческом моменте в Италии".

Вместе с тем Соррентино признался, что больше не будет снимать фильмы о политиках. "Что касается политических персонажей, с ними покончено", - сказал он.

Ровно в полдень в воскресенье итальянский режиссер в качестве специального гостя кинофестиваля произвел выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященный старту кинопоказов "Послания к человеку". В субботу на церемонии открытия фестиваля на Дворцовой площади Соррентино вручили приз киносмотра за выдающиеся достижения в кинематографе. На экране у Арки Главного штаба также состоялся показ его фильма "Молодость".

О фестивале

Всего в конкурсные программы XXVIII кинофестиваля "Послание к человеку", который продлится до 22 сентября, вошли более 70 фильмов, в том числе десять мировых премьер, три международные и более 30 российских. На протяжении недели зрителей ожидают конкурсные показы, семь специальных программ, две ретроспективы, 11 спецпоказов, а также выставки, посвященные истории и современным тенденциям киноискусства.

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных, игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино, народный артист России Алексей Учитель.