В Железноводске прошел показ фильмов фестиваля уличного кино

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Свыше 550 зрителей собрались на показ в рамках фестиваля уличного кино в Железноводске, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации города.

"Площадка фестиваля открылась на Курортной площади перед Пушкинской галереей, посмотреть фильмы и обсудить их пришли 550 жителей и гостей курорта. Перед конкурсным просмотром самым маленьким зрителям показали мультики, а программа фестиваля включила в себя восемь короткометражных кинолент, снятых молодыми режиссерами в разных жанрах", - говорится в сообщении.

Железноводск стал участником проекта на постоянной основе и на следующий год кинопоказы в рамках фестиваля будут идти весь летний период.

Генеральный продюсер проекта Александр Щеряков отметил, что за время существования фестиваль объехал более 400 городов в 64 странах мира. "Одна из "фишек" проекта - показ фильмов в неожиданных и живописных местах. Я сегодня осмотрел Железноводск и приметил "кинотеатры под открытым небом" на следующий год - это будут и Каскадная лестница, и Островский сквер", - сказал Щеряков, слова которого приводит пресс-служба.

Руководитель молодежного центра союза кинематографистов Ставропольского края Иван Деревянко рассказал, что тема кино очень интересна ставропольской молодежи. "Сейчас это очень актуально, мы стараемся выйти на новый уровень, и привлечение всемирно известных проектов, позволит нам развиваться и выдавать свой ставропольский качественный кинопродукт", - считает Деревянко.

О фестивале

Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке. По словам организаторов, этот смотр отличается "подчеркнуто народным отбором фильмов и определением победителя". В 2015 году фестивальный тур Владивосток-Лиссабон побил мировой рекорд в качестве самого длинного путешествующего фестиваля. Некоммерческая организация "Фонд развития культуры и кинематографии "Страна" выступает организатором.

В фестивале-2017 приняли участие свыше 700 тыс. человек из 12 стран. Победителем зрительского голосования стала короткометражка Дарьи Лебедевой из города Иваново "Каждый 88".

Город-курорт Железноводск принял всемирную эстафету короткометражного уличного кино, наряду с такими мегаполисами как Москва и Лиссабон и стал участником молодежного проекта, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как самое длинное кинотурне, отметили в пресс-службе.