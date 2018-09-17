Лауреат Венецианского фестиваля Наталья Кудряшова планирует снять новый фильм в 2019 году

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Российская актриса и режиссер Наталья Кудряшова, получившая приз 75-го Венецианского кинофестиваля за роль в фильме "Человек, который удивил всех", который показывали во втором по значимости конкурсе "Горизонты", предполагает начать работу над своим новым фильмом "Герда" в 2019 году. Об этом Кудряшова рассказала в понедельник в интервью ТАСС.

Свой следующий фильм Кудряшова представляла в мае на очной защите кинопроектов в Министерстве культуры РФ. По словам режиссера, будущая картина уже "сложилась" в ее голове. "Но пока не знаю, когда мы приступим, сейчас в поиске дополнительного финансирования, - отметила она. - Надеюсь, что в следующем году приступим, будем снимать, просто пока неясно - весной или осенью".

Кудряшова отметила, что ее фильм будет "о попытке вырваться из аквариума, в котором мы живем, из обстоятельств, которыми мы все так или иначе отягощены". Он про мечту, про возможность выйти за рамки обыденности, пояснила режиссер. "Это фильм про современную девушку, душа которой помнит "прекрасное само по себе", - добавила она. Исполнители главных ролей пока не определены.

Зрителям Кудряшова знакома как актриса по фильмам "Одна война", "Щелчок", "Салют-7", картине "Пионеры-герои", которую также и сняла. Фильм показали в 2015 году на Берлинском кинофестивале.

"Человек, который удивил всех" - фильм российских режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, драматическая притча о борьбе человека за жизнь. В российский прокат он выйдет 25 октября. "Я занимаюсь режиссурой и вдруг - венецианский "Лев" лучшей актрисе, - отметила Кудряшова. - Думаю, что мешать мне это не будет, но конечно, размышляю над тем, что в Берлине была, в Венеции была, хочется теперь в Канны, но это я шучу, конечно, умные режиссеры никогда о таком не думают при создании фильма".

При этом она призналась, что ждет интересных предложений от коллег. "Мне важен хороший материал, предложения от интересных режиссеров, - пояснила она. - Начнут ли они поступать, не знаю. Конечно, если будут поступать классные предложения, буду их рассматривать".