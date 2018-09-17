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Умер писатель Николай Коняев

По словам друзей литератора, незадолго до этого его увезли в больницу и прооперировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Писатель Николай Коняев умер в воскресенье в возрасте 69 лет. Об этом ТАСС сообщила в понедельник его коллега, член правления Санкт-Петербургской организации Союза писателей России, председатель секции поэзии Ирэна Сергеева.

"Это случилось вчера днем. Увезли по скорой. Он был прооперирован", - сказала Сергеева.

Николай Коняев родился 28 августа 1949 года в поселке Вознесенье на берегу Онежского озера. Закончил Литературный институт имени А. М. Горького. В 1984-1986 годах работал редактором на киностудии "Беларусьфильм" и в издательстве "Советский писатель". В 1986-1988 годах заведовал отделом прозы в журнале "Нева".

Среди книг, написанных Коняевым, - "Земля, которая помнит все", "Первые уроки", "Ненайденные клады", "Рассказы о землепроходцах, "О себе Ермак известие дал, "Пригород", "Марсиане", "У тихой воды", "Подвиг митрополита", "Солженицын в обвале", "Великая северная ревизия", "Русский хронограф". Некоторые произведения петербуржца переведены на английский, французский и немецкий языки.

Романы и повести Николая Коняева отмечались премией имени Василия Шукшина, премией имени Андрея Платонова, премией ВЦСПС, годовыми премиями журналов "Наш современник", "Молодая гвардия", "Север", премией "Русская повесть", премией правительства Санкт-Петербурга в области литературы и искусства.

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