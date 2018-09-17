В Москве открылась выставка "Культурный мост: из прошлого в настоящее"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Культурный мост: из прошлого в настоящее" состоялось в Музее архитектуры имени Щусева в понедельник. В экспозиции представлены уникальные археологические находки, сообщили организаторы на церемонии открытия.

"Археология - это возможность узнать что-то о нашем прошлом при помощи, при поиске артефактов, которые связаны с цивилизациями, которых уже нет. Я очень рада, что мы покажем те вещи, которые были найдены в результате на самом деле случайных по большому счету находок. Я рада, что крупные инфраструктурные проекты, которые в последнее время в большом количестве реализуются в Российской Федерации, предваряются археологическими изысканиями", - сказала директор музея Елизавета Лихачева.

Это, отметила она, позволяет спасти памятники, которые в противном случае были бы утрачены. "И для меня особенно важно, что эти памятники становятся доступны людям", - добавила Лихачева.

Приветствие организаторам и участникам выставки направил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Приветствую участников, организаторов и гостей церемонии открытия выставки "Культурный мост: из прошлого в настоящее". В скором времени нам предстоит отметить 100-летие российской академической археологии. Усилиями нескольких поколений ученых в России сложилась авторитетная археологическая школа, славные традиции которой вызывают заслуженное уважение во всем мире", - говорится в приветствии.

Популяризация этого ценного наследия, современных достижений археологов, по мнению Нарышкина, является основной задачей юбилейного года. Нередко открытия совершаются, добавил он, при возведении масштабных инфраструктурных объектов. "Сегодняшняя выставка, открывающая новые страницы истории древнего Причерноморья, служит тому наглядным примером. Уверен, она станет ярким событием в культурной жизни Москвы", - сказал Нарышкин.

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил благодарность археологам, ученым и коммерческим структурам, отметив, что это хороший пример государственно-частного партнерства. "В процессе инфраструктурного развития нашей страны, особенно в процессе строительства дорог, прокладывания коммуникаций, наша земля открывает совершенно удивительные тайны истории. В данном случае работа профессиональных археологов, которых привлекает РЖД и ФСК, она фактически позволяет по новому посмотреть на историю России, особенно историю нашего юга - Причерноморья, Северного Кавказа, Крыма, где переплелись судьбы многих цивилизаций", - сказал Мединский журналистам.

О выставке

Экспозиция, которая будет доступна публике с 18 сентября по 21 октября, посвящена истории и археологии регионов Юга России. Посетители впервые увидят уникальные археологические находки, обнаруженные за последние годы в зоне строительства железнодорожных и энергетических магистралей на территории Южного Федерального округа. Основу экспозиции составят артефакты разных эпох и культур, найденные в результате археологических охранно-спасательных работ и исследований десятков курганов и поселений.

Также на выставке покажут костюмы разных эпох и культур, населявших территорию Южного Федерального округа. Экспозиция организована по хронологическому принципу сменяемости культур - от эпохи бронзы до Cредневековья. "Гости музея смогут увидеть не только сами предметы, но и современные методы исследования в археологии, процесс реставрации и 3D-реконструкции артефактов", - отмечают организаторы.

Проект "Культурный мост: из прошлого в настоящее" является частью комплексной образовательной программы, в которую, в частности, входят лекции от ведущих специалистов-археологов. Для детей будет организован специальный курс интерактивных лекций по истории России и мира. В рамках экспозиции также предусмотрена программа для посетителей с ограниченными возможностями - этикетки на шрифте Брайля и слепки отдельных экспонатов.