Более 30 спектаклей вошли в афишу фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 30 театрально-музыкальных постановок из 16 регионов России вошли в программу III фестиваля "Видеть музыку", который пройдет с 18 сентября по 14 ноября практически на всех оперных сценах Москвы: в Большом театре России, Московском театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, "Новой опере", "Геликон-опере" и Детском музыкальном театре им. Н. Сац. Об этом сообщил в понедельник журналистам президент Ассоциации музыкальных театров (АМТ) Георгий Исаакян.

"Мы попросили отозвать заявки четыре или пять театров, просто потому что мы уже не могли вместить их в афишу. И это безумно обидно: были довольно интересные названия, редко появляющиеся в Москве театры", - сообщил Исаакян.

По словам главы АМТ, особенно ценно то, что театры - как московские, так и из регионов - заявляют в программу фестиваля наиболее яркие премьеры сезона. В афише этого года находятся произведения оперы, балеты, мюзиклы, оригинальные хореографические и музыкально-драматические мультижанровые постановки. В рамках детской программы фестиваля в Москве выступят зарубежные гости - израильский театр "Поезд" и немецкий театр "Ташен-опера".

Старт фестивалю 18 сентября даст постановка оперы "Евгений Онегин" Челябинского оперного театра на сцене московского театра "Геликон-опера". "Театру необходима смена публики, необходимы новые вызовы. И таким вызовом для нас является постановка на сцене "Геликон-оперы", - заметил первый замминистра культуры Челябинской области Григорий Цукерман. Представитель области рассказал об интриге в сюжете: будет изменена концовка, а также на сцене будет 4 тонны воды и 200 костюмов.

В рамках фестиваля "Видеть музыку" будет представлена программа "Барокко в современном музыкальном театре", включающая в себя Академию старинной оперы "Opero Omnia" с мастер-классами арфиста, специалиста по барочной музыке Эндрю Лоуренса-Кинга, а также лекцию о вопросах режиссуры в старинной опере в современном музыкальном театре. В рамках этой программы состоится премьера оперы Клаудио Монтеверди "Орфей" в постановке Исаакяна в Детском музыкальном театре им. Н. Сац и ряд специальных выставочных проектов.

Для гостей фестиваля проведет мастер-классы по дирижированию профессор Миланской консерватории Симоне Фермани, потомок композитора Джузеппе Верди. Запланированы несколько круглых столов, в том числе встречи с режиссерами музыкального театра: Георгием Исаакяном, Александром Тителем и Дмитрием Бертманом и их учениками, которые обсудят будущее нового поколения оперных постановщиков.

О фестивале

"Видеть музыку" организован АМТ при поддержке Минкультуры РФ как фестиваль-панорама, на котором все музыкальные театры имеют возможность представить свои спектакли в общем художественном контексте страны.

Отличительной чертой смотра является отсутствие экспертного совета - театры сами решают, какой спектакль показать в столице. Нет жюри и конкурсной составляющей. Единственная премия, которая присуждается в рамках "Видеть музыку" - награда "Легенда", которая вручается тем, перед кем преклоняются все: и профессионалы, и любители, и создатели современного российского музыкального театра, и его зрители.

В названии фестиваля - двойная цитата. Однажды Игорь Стравинский сказал Джорджу Баланчину: "Ваша хореография - это попытка увидеть музыку". А Баланчин довольно резко отшутился: "Скорее это ваша музыка - попытка услышать мой танец!" В 2012 году Пермский театр оперы и балета назвал так свой вечер современных одноактных балетов.