Пять лучших российских сериалов на сезон вперед

Бондарчук-гинеколог, Стоянов-вампир, Вдовиченков-чиновник и другие диковины отечественного телевидения

В городе Иваново прошел фестиваль российских сериалов "Пилот", где в конкурсной программе показали пару десятков разнообразных первых серий будущих телепроектов, которые снимают, чтобы затем посмотреть на получившийся результат и принять решение о том, нужно ли докручивать эту идею до целого сезона. Наверное, странно это открывать для себя в 2018-м, но, оказывается, на российском ТВ есть что ловить не только энтузиастам и зрителям-консерваторам, которые отказываются сами искать контент и до сих пор смотрят, что дают. Вообще, психология сериального смотрения, особенного отечественного, — вещь наверняка толком не изученная, хотя явно есть куда копать. Например, до сих пор нормальные рейтинги у сериала "След", в котором серии вообще ничем друг от друга не отличаются, а все криминологические вопросы решаются анализом улики в центрифуге.

Выясняется, что дело не в разумности происходящего, ведь кино — это всегда мир, живущий по несформулированным правилам, выдуманным автором или сюжетными/прочими обстоятельствами. Куда важнее ощущение безотрывности: в смысле, что оторваться от сериала не то чтобы не получается (это тогда должен быть просто гениальный проект), а не очень-то и хочется

То есть, проще говоря, сколько бы абсурдной ни была задумка, главное для ТВ — не навязать зрителю спринтерскую гонку, а увлечь его на целый марафон. Вот с какими будущими российскими сериалами хочется еще побегать. "Доктор Преображенский"

Кадр из сериала "Доктор Преображенский" © COSMOS Studio

Где ждать: на Первом Этот эстетский, прихотливо придуманный сериал о пластическом хирурге Преображенском, живущем в 1966 году, с замысловатым стилем, в котором явно видно влияние классических нуар-фильмов, на самом деле, вопреки тому, что о нем можно было бы подумать, смотрится удивительно легко.

Вовсе не традиционное историческое мыло, а, вдруг, почти что философское размышление на тему связи внешнего обличья и внутреннего мира советского человека: почему институт бесплатной пластической хирургии был бы невозможен (или, наоборот, возможен) в социалистических реалиях 60-х? Вопрос не такой простой, как может сразу показаться. "90-е. Весело и громко"

Кадр из сериала "90-е. Весело и громко" © Пресс-служба фестиваля "Пилот"

Где ждать: на СТС Выиграл на фестивале "Пилот" приз зрительских симпатий и награду за режиссуру На том же СТС долго и с успехом шли "Восьмидесятые", ненапряжно стилизованный ностальгический сериал понятно о каких временах. "90-е" — это примерно те же "Восьмидесятые" (замечательная, конечно, формулировка, но так и есть). В том смысле, что это легчайший, отлаженный сериал, частично — драматический, больше — комедийный, в целом довольно тщательно и с любовью стилизованный под титульную эпоху. Впрочем, что такое 90-е, в этом году задумались приблизительно все — от певицы Монеточки, у которой в данные времена убивали людей и все бегали абсолютно голые, до белорусских кинематографистов с их отчаянно точным фильмом "Хрусталь" о вечном противостоянии города и деревни как разных концепций человеческой свободы. Взгляд из телеящика на эту мифологизированную эпоху совсем не такой поэтичный, но зато и более конкретный: в подворотне стояли бандиты (хотя и они тут какие-то довольно душевные), преподаватели академического вокала пели в ресторанах, на рынке с кассеты из колонок играла Ace of Base, и было, конечно, в целом не очень, но еще находились поводы, зачем жить и вертеться. Даже артист Аристарх Венес, обычно вызывающе неприятный (вы можете его помнить по "Кадетству" и "Папиным дочкам", а можете и не помнить, это не так важно), в показанной пилотной серии какой-то очень уместный: он здесь в своем неизменном образе рокера-тинейджера пытается продать на рынке дорогую гитару Stratocaster, да так и не продает. Согласитесь, эта сцена, наверное, в целом и описывает девяностые. "Вампиры средней полосы"

Кадр из сериала "Вампиры средней полосы" © Пресс-служба фестиваля "Пилот"

Где ждать: на новом телеканале "Супер" Выиграл на фестивале "Пилот" приз за лучшую мужскую роль (Юрий Стоянов) Помните, может, в самых первых "Сумерках" была такая сцена, где героиня Кристен Стюарт сидит со своим будущим возлюбленным упырем Эдвардом Калленом в кафе, и он рассказывает ей, что умеет читать мысли. Он перечисляет, какие примитивные вещи видит в головах людей за соседними столиками: "Деньги. Секс. Деньги". Затем поворачивается к ней: "А у тебя — ничего!" Вот "Вампиры средней полосы" примерно о том же, только тут в голове ничего нет вообще ни у кого. Да, это неожиданное возвращение к кровопускательной теме в российском кино, только безо всякого романтического флера. Здесь вампиры — действительно плоть и кровь от русской сермяжной средней полосы, а не какие-нибудь послы гламура. По сюжету они, как обычно, вынуждены скрывать свою сущность от общества, чтобы не возникло никаких проблем, и при этом же им надо, что ж поделать, пить кровь из русских людей. Главный из них — Юрий Стоянов, и это, конечно, камбэк года. Еще раз, Юрий Стоянов — вампир. Продано. Тему городского фэнтези, открытую и закрытую Бекмамбетовым в "Дозорах", авторы "Вампиров средней полосы" переупаковывают в фэнтези почти что сельское, отчего оно, разумеется, становится очень смешным. Более того, когда несомненно народный артист Стоянов начинает сначала, чуть приподнявшись над землей, неловко летать, а потом посредством гомерически плохого спецэффекта превращается во всамделишного упыря, становится окончательно ясно, что в плане легкости изложения это примерно "Гоголь", то есть такое же смешное кино, не самодовольное, не напыщенное. Настоящий сериал от народа. "Учителя"

Кадр из сериала "Учителя" © Пресс-служба фестиваля "Пилот"

Где смотреть: на ТВ-3 Выиграл на фестивале "Пилот" приз за лучший сценарий Ильи Куликова Новый очевидно бронебойный проект от Ильи Куликова, самого успешного из телевизионных сценаристов в России: он придумал сразу и "Глухаря", и "Закон каменных джунглей", и "Чернобыль", и "Полицейского с Рублевки", и не останавливается. Его "Учителя" — сериал, совершенно на перечисленные не похожий. Итак, есть герой Владимира Вдовиченкова, главного в российском кино артиста — специалиста по игре мрачными морщинами в уголках рта. Он — шишка в Министерстве образования, коррумпирован, хитер и безжалостен, и у него две взрослые дочки (Анна Котова и Ирина Старшенбаум). Одна сидит на непыльном месте в каком-то университете, вышла замуж, родила сына, но целиком потеряла тягу к жизни оттого, что у нее все так легко устроилось. Другая сопротивляется отцовской заботе и работает в каком-то ВИП-зале аэропорта, но затем, поддавшись уговорам властного отца, устраивается в обычную, как он утверждает, школу учительницей, где выясняется, что школа совсем не такая простая. "Филатов" Где смотреть: опять на СТС Внезапный Федор Бондарчук в главной роли на ТВ. Он — талантливый гинеколог, на нем виснут женщины (во всех смыслах — и пациентки, и воздыхательницы), а он любит только персонажа, которую играет Юлия Высоцкая, и это его жена, которая хочет с ним развестись. "Филатов" — это такой очень понятный сериал для вечернего телеэфира: трагикомедия на популярную что у ТВ-боссов, что у ТВ-зрителей тему. Это снова врач-харизматик, как миллион таких же героев из сериалов за последнее десятилетие, здесь звезды на главных ролях, трагикомедийная интонация, сложности жизни талантливых богатых людей. Вроде здесь все просто и знакомо, как в песне из заставки "Городка". Но это как снять хороший блокбастер за $200 миллионов: вроде бы очень много денег, все возможности тебе доступны, а вот получается почему-то далеко не у всех. И Федор Сергеевич, чрезвычайно влиятельный продюсер, в том числе и на телевидении ("90-е. Весело и громко", о которых было чуть выше, — это в том числе и его проект, например), неожиданно решается на такую роль. Человек, у которого все получается, играет человека, у которого все получается. Это, конечно, забавно, но кастинг-то, следовательно, идеальный. Бонус-трек: "Смена"

' YouTube/Anton Nefedov'