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Работы американского фотографа Эзры Столлера впервые покажут на выставке в России

На выставке представят фотографии архитектуры периода модернизма

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Первая в России выставка американского архитектурного фотографа Эзры Столлера пройдет в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер с 20 сентября 2018 года по 3 февраля 2019 года. Посетители увидят около 70 работ, рассказала ТАСС в понедельник куратор выставки Наталия Герасина.

"Это первая выставка Эзры Столлера в России, поэтому хотелось показать публике разнообразие работ автора и самые известные его кадры. В экспозицию вошли фотографии общественных зданий и частных домов, благодаря которым у зрителя есть возможность увидеть все многообразие подходов в архитектуре периода модернизма", - сообщила куратор.

Esto Phototgraphs, фотоагентство, созданное Эзрой Столлером в 1960-х и возглавляемое его дочерью Эрикой Столлер, сегодня хранит архив фотографа, насчитывающий более 50 тысяч изображений.

"К сожалению, не все фотографии, которые мы добавили в предварительный отбор, оказались доступны. Например, у Эзры есть работы в цвете и целые серии фотографий сотрудников крупных фабрик и заводов США за работой. Наследники фотографа предоставили нам список из 100 работ выставочного фонда. Это все серебряно-желатиновые отпечатки, произведенные при жизни автора", - рассказала Герасина, добавив, что в итоге из списка было выбрано 67 фотографий.

Самый ранний кадр в экспозиции, по ее словам, - знаменитый павильон Финляндии Алвара Аалто на Международной выставке в Нью-Йорке 1939 года. Самая поздняя фотография - фронтальный вид нью-йоркского Сигрем билдинг Миса ван дер Роэ и Филипа Джонсона 1991 года.

Выставка будет дополнена обширной образовательной программой - лекциями, дискуссиями, кинопоказами и кураторскими экскурсиями. Экспозиция организована при поддержке посольства США в России.

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СШАФинляндияРоссия
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