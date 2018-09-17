{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Певец Николай Носков пробудет в больнице до конца сентября

Жена рассказала, что он проходит плановый курс реабилитации и лечения
Николай Носков Владимир Астапкович/ТАСС
Николай Носков
© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября /ТАСС/. Певец Николай Носков пробудет в московской больнице до конца сентября. Об этом ТАСС сообщила в понедельник супруга артиста Марина Носкова.

"Ничего страшного не произошло, Николай проходит плановый курс реабилитации и лечения - массажи, физкультура, - сказала супруга, комментируя сообщения в СМИ. - Никакого второго инсульта нет. Все в порядке. Курс рассчитан на три недели, до конца месяца он будет в больнице точно".

Носков сейчас восстанавливается после инсульта. Он известен публике по песням "Я не модный", "Я тебя люблю", "Это здорово".

Теги
Россия
Петербургские музеи-заповедники в октябре покажут в Палермо 100 шедевров из своих собраний
На выставке представят 25 экспонатов от каждого музея
Читать полностью