Певец Николай Носков пробудет в больнице до конца сентября

МОСКВА, 17 сентября /ТАСС/. Певец Николай Носков пробудет в московской больнице до конца сентября. Об этом ТАСС сообщила в понедельник супруга артиста Марина Носкова.
"Ничего страшного не произошло, Николай проходит плановый курс реабилитации и лечения - массажи, физкультура, - сказала супруга, комментируя сообщения в СМИ. - Никакого второго инсульта нет. Все в порядке. Курс рассчитан на три недели, до конца месяца он будет в больнице точно".
Носков сейчас восстанавливается после инсульта. Он известен публике по песням "Я не модный", "Я тебя люблю", "Это здорово".