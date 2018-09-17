Умер православный писатель Александр Раков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Православный писатель и журналист Александр Раков умер в понедельник в Петербурге на 71 году жизни. Об этом сообщает сайт Дома писателей Санкт-Петербурга.
"Союз писателей России, Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России понесли большую утрату. 17 сентября 2018 года на 71 году жизни скончался знаменитый русский писатель, автор более двух десятков книг прозы, главный редактор известной и любимой в России газеты "Православный Санкт-Петербург" Александр Григорьевич Раков", - говорится в сообщении.
Александр Раков родился в 1947 году в семье боевого офицера. В 1980 году окончил русское отделение филологического факультета Ленинградского университета. С 1993 года является главным редактором всероссийской газеты "Православный Санкт-Петербург", а также газет: "Соборная весть", "Горница", "Правило веры", "Чадушки".
Писатель создал 12 православных книг: "В ладошке Божией. Записки редактора" (2001), "Страницы души. Записки редактора" (2002), "Заветные узелки. Время странствования. Записки редактора" (2003), "Былинки" (2004), "У раскрытого окна. Былинки" (2006), "На милость дня. Былинки" (2006), "Знаки припомининия. Былинки" (2007), "Повторение пройденного. Былинки" (2008), "Гони, старик, свою лошадку. Былинки" (2009). В последующие годы он написал еще три книги "былинок" - "О жизнь, нечаянная радость", "Сундучок воспоминаний", "Пишу свою судьбу до точки". Раков является также автором вышедшей в 2012 году поэтической антологии "Поэзию любят красивые люди", содержащей почти 2000 стихов.
Александр Раков известен и как популяризатор современной русской литературы. Любимым его детищем в последние годы жизни стал "Домик творчества", который располагается на его дачном участке, на берегу Ладожского озера. Этот домик стал музеем, в котором писатель создал экспозицию, рассказывающую о современной литературной жизни России.