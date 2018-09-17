Петербургские музеи-заповедники в октябре покажут в Палермо 100 шедевров из своих собраний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургские пригородные музеи-заповедники "Петергоф", "Царское Село", "Павловск" и "Гатчина" покажут на выставке в итальянском Палермо 100 шедевров из своих коллекций. Выставка готовится в рамках празднования векового юбилея музейной жизни этих бывших императорских резиденций, сообщила в понедельник на пресс-конференции генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.
"Этот проект шел тяжело, но он вышел на финишную прямую. 11 октября мы откроем в Палермо выставку, на которой представим около 25 экспонатов [от каждого музея] - мы решили, что туда надо везти вещи подлинные, лучшие, и туда повезли действительно шедевры", - рассказала Кальницкая. Она сообщила, что выставка будет включать большую мультимедийную часть, которая расскажет об истории музеев-заповедников.
Как пояснили в пресс-службе "Петергофа", избранные произведения из музейных собраний покажут на юбилейной выставке "Век музеев. 100 шедевров императорских резиденций России. Петергоф. Царское Село. Павловск. Гатчина" во дворце Сант-Элия в Палермо.
Бывшие императорские резиденции - Павловск, Петергоф, Царское Село, Гатчина и Ораниенбаум (сейчас находится в ведении ГМЗ "Петергоф") под Санкт-Петербургом стали общедоступными музеями весной 1918 года на основании декрета совета комиссаров Петроградской трудовой коммуны. Юбилею музейной жизни пригородов в этом году посвящена серия мероприятий, которые они организуют совместно. Главным событием юбилейного года в Петербурге станет музейно-театральный проект "Хранить вечно", который откроется 18 сентября в центральном выставочном зале "Манеж".