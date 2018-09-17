Фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" пройдет в Иванове

ТАСС, 17 сентября. Фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда", который объединит творческих людей, работающих в сфере театра, фотографии, хореографии, моды и дизайна, пройдет в Иванове 21-23 сентября, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"На участие в фестивале поступило более 300 заявок по направлениям "Новейшее искусство", "Хореографический перфоманс", "Фотография", "Мода и дизайн", "Театральная лаборатория" и "Образовательная платформа", порядка сотни из них составили программу предстоящего фестиваля. <…> Фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" впервые пройдет в Иванове 21-23 сентября", - говорится в сообщении.

По словам координатора проекта Ирины Голубевой, задачи фестиваля - изменить отношение к городу, его архитектуре и культурным процессам, предоставить художникам, артистам и дизайнерам пространство для творческого выражения, а также сделать современное искусство более понятным и близким людям.

"В программе фестиваля - 15 выставок, а также лекции, круглые столы, презентации книг и выставочных проектов, интерактивная программа для детей, мастер-классы, спектакли, концерты, программы видеоарта и многое другое", - сказали организаторы.

В пресс-службе добавили, что в 2017 году было принято решение о создании в городе площадки-лаборатории современного искусства "Центр Авангард", которая объединит под одной крышей современную хореографию, новейшее искусство, фотографию, поэзию, в залах центра планируется проводить литературные перформансы, открытые репетиции и постоянные лектории для горожан.