Фантаст Владимир Данихнов умер в Петербурге на 38-м году жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Писатель-фантаст Владимир Данихнов умер в понедельник в Петербурге после тяжелой болезни на 38-м году жизни. Эту новость разместила в соцсети Facebook его жена Яна Данихнова.

"11.50. Вовы не стало", - написала Яна. Причиной смерти стал рецидив тяжелого онкологического заболевания.

Владимир Данихнов родился 20 апреля 1981 года в Новочеркасске. Как писатель, увлеченный жанром фантастики, он публиковал свои рассказы в журналах "Полдень XXII век", "Дарьял", "Если", "Реальность фантастики", "Порог", в сборниках рассказов издательств АСТ и Снежный ком. В период с 2005 по 2018 год он написал семь романов, в том числе - "Чужое", "Братья наши меньшие", "Девочка и мертвецы", "Тварь размером с колесо обозрения", "Колыбельная". Социально-психологическую прозу Данихнова критики называли "социо-патологической, тяготеющий к жанру триллера".

Петербуржец - лауреат поощрительной премии Европейского общества научной фантастики молодому автору (2008). В 2015 году его роман "Колыбельная" вошел в шорт-лист премии Русский букер". Критик Максим Кронгауз написал об этом произведении: "Колыбельная" Данихнова вызывает очень сильные чувства, хоть положительные, хоть отрицательные. По-русски это проще всего охарактеризовать сленговым словечком "Жесть!".