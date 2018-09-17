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Мединский: ограничения показа иностранных фильмов до 35% не будет

Министр культуры сказал, что речь идет об обычных антимонопольных мерах, чтобы все сеансы в кинотеатрах не забивались одним фильмом

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Ограничения показа в российских кинотеатрах иностранных фильмов до 35% не будет, заверил министр культуры РФ Владимир Мединский. Разрабатывается мера, чтобы в многозальных кинотеатрах все сеансы не забивались одним фильмом, пояснил он журналистам в понедельник.

На прошлой неделе в некоторых СМИ появилась информация о том, что Министерство культуры РФ якобы хочет ограничить показ иностранных фильмов до 35% от общего числа сеансов.

"То, что бурно обсуждалось в СМИ, вообще никакого отношения к нашим идеям не имеет. <...> Я хочу успокоить всех - речь идет о предложениях обычных, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах. Когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом. Чтобы у зрителя был выбор", - сказал Мединский.

Он добавил, что в большинстве стран, где существуют подобные антимонопольные нормы, речь идет о том, чтобы было не менее трех разных фильмов. "Следовательно, 35 процентов сеансов на один фильм", - пояснил министр культуры.

Но при этом, добавил он, предложения в любом случае находятся только в стадии проработки. "Я дал поручение тщательно проработать это предложение с киносетями, кинопрокатчики, с кинопроизводителями", - сказал Мединский.

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Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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