Голодец пожелала зрительского успеха выставке Ларионова в Новой Третьяковке

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Выставка художника Михаила Ларионова пройдет в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве с 19 сентября по 20 января и станет первой масштабной ретроспективой художника. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец отметила уникальность экспозиции, где представлено около 500 экспонатов, и пожелала ей зрительского успеха.

"Это выставка великого художника, которого только сегодня мы смогли представить во всей полноте, красоте его творчества. В это сложно поверить, но это первая ретроспектива Ларионова, первая масштабная выставка художника, большая часть работ которого, в соответствии с его волей и завещанием его жены Александры Томилиной, хранится в Третьяковской галерее", - отметила на превью-показе выставки в понедельник вечером директор галереи Зельфира Трегулова. Третьяковская галерея обладает самым большим собранием работ Ларионова в мире.

По словам директора галереи, выставка стала "настоящим вызовом". "Потому что мы считаем, что имя Ларионова недостаточно известно и в России, и в Европе. И что имя Ларионова должно встать на пьедестал главных героев русского авангарда вместе с именами Кандинского, Малевича. Мы очень надеемся, что эта выставка, этот проект поможет сделать так, чтобы не только мы, поглощенные его творчеством и очарованные его работами, думали так", - сказала Трегулова и добавила, что выставка была сделана "с любовью и страстью".

Новый взгляд на Ларионова

"Это выставка-открытие. Здесь нет человека, который не был бы так или иначе знаком с творчеством Ларионова. Но сегодня вы откроете для себя совершенно новую личность, с необычной стороны познакомитесь с творчеством Ларионова. Некоторые картины, которые мы привыкли видеть, которые мы знаем, они вдруг встали в ряд, и оказалось, что это триптих, и это приобретает совершенно новый смысл для нас как для зрителей", - сказала вице-премьер, председатель совета попечителей Третьяковской галереи Ольга Голодец, которая назвала экспозицию настоящим открытием.

По ее мнению, выставка удивительна и сделана с высоким профессионализмом и "хочется аплодировать ее создателям". "Это невероятный труд, потому что здесь представлены собрания музеев из разных точек нашей страны. Одна картина из Владикавказа, другая - из Ульяновска, еще одна - из Рязани. И они все выстроились в единый ряд, который рассказывает очень деликатную, интересную историю жизни, судьбы, творчества по нарастающей. Это невероятнейшая, хорошая, добротнейшая работа. Поэтому я всех поздравляю и желаю этой выставке огромного зрительского успеха", - заключила вице-премьер.

Мост между Россией и Францией

Часть картин для выставки предоставлена парижским Центром Помпиду, где находится самое большое собрание произведений Ларионова за пределами России. Это далеко не первый совместный проект Центра Помпиду и Третьяковской галереи.

"Для меня большая честь быть сегодня вечером в самом сердце города, в Новой Третьяковской галерее на открытии выставки, посвященной великому художнику Михаилу Ларионову, чье творчество объединяет Францию и Россию. Выставка, организованная Третьяковской галереей в тесном сотрудничестве с Центром Помпиду, является исключительной", - отметила Франции в России Сильви Берманн.

Она добавила, что среди прочего в экспозиции представлены графические работы, многие из которых зрители увидят впервые. "Эта выставка показывает, что сотрудничество между нашими странами становится все насыщеннее", - сказала посол.

Человек-оркестр

Ларионова называют "человеком-оркестром", так как он был и живописцем, и театральным декоратором, и книжным иллюстратором, и хореографом, и историком балета, и коллекционером.

В залах Третьяковской галереи покажут около 500 экспонатов из 30 российских и зарубежных собраний, среди них 115 живописных работ, 160 графических произведений, фотографии и книги из коллекций художника, а также архивные документы. Задача экспозиции, говорят в музее, - представить Ларионова во всем многообразии его проявлений.

В галерее отметили, что в ХХ веке в нашей стране прошло только две выставки Ларионова. Последняя была организована Александрой Ларионовой-Томилиной 38 лет назад, в 1980 году, в Русском музее, а затем - в Третьяковской галерее.

Открывающаяся в Новой Третьяковке выставка строится как по хронологическому принципу, так и по тематическому. Она включает 14 разделов: "Начало", "Сады и рассветы", "Живая натура", "В мастерской", "Русский Таити", "Провинция", "Солдатчина", "Венеры", "Времена года", "Лучист и будущник", "Театр", "В парижском ателье", "Возвращение на юг", "Коллекционер".

Дополнительная программа

Экспозицию сопровождает обширная образовательная программа. Также подготовлен альбом-каталог, в котором содержатся статьи о различных аспектах творчества Ларионова - живописи, графике, театре, рассматривается его деятельность в качестве куратора выставок и организатора художественных объединений. Специальный раздел посвящен коллекции художника. Каталог дополняют обзор архива Ларионова и публикация отдельных документов из него, а также хроника, в которой приводятся наиболее важные события - выставки, постановки, работа над изданиями.