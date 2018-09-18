Режиссер клипов "Ленинграда" снимает комедию о разводе

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Режиссер Анна Пармас во вторник приступила к съёмкам своего дебютного полнометражного фильма "Просто светят звезды" - комедии про развод. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ.
"Кинокомпания начала съемки полнометражного художественного фильма "Просто светят звезды", - отметили в пресс-службе. - Режиссер - Анна Пармас, сценарий - Пармас, Мария Шульгина, Елизавета Тихонова. В главной роли - Анна Михалкова, продюсеры - Сергей Сельянов, Наталья Дрозд".
Съемки картины будут проходить в Ярославле. "Для Анны Пармас картина "Просто светят звезды" станет первой полнометражной работой, - отметил собеседник агентства. - Ее режиссерским дебютом в кино стал фильм "Девочки" в альманахе "Петербург. Только по любви". Также в фильмографии Пармас сценарии, написанные в соавторстве с Авдотьей Смирновой - "Два дня", "Кококо", "История одного назначения", работа на телевидении и клипы "Ленинграда".
Именно Пармас сняла историю про "Лабутены", "В Питер - пить", "Экстаз" и многие другие. "Названием фильма стала строчка одной из песен "Ленинграда" - "Просто светят звезды. Просто во Вселенной…", - отметили в пресс-службе. - Композитор фильма - Сергей Шнуров".
"Я давно хотела снять комедию про развод, чтобы показать - все не так страшно", - привели в кинокомпании слова режиссера. Главная героиня фильма - врач-гинеколог Маша (Анна Михалкова), от которой уходит муж. Она начинает отчаянную борьбу за своего неверного мужа Мишу. В картине также сыграют, в частности, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Сергей Рост.