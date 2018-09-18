Балерина Диана Вишнева вернется после декрета на российскую сцену в конце октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Балерина Диана Вишнева вернется на российскую сцену после продолжительного перерыва, связанного с рождением сына. Как сообщила ТАСС пресс-атташе танцовщицы, первое ее выступление состоится в Москве в конце октября.

"Диана [Вишнева] будет выступать в Москве 27 октября в Геликон-Опере. [Это будет] дуэт с Владимиром Малаховым в постановке "Старик и Я" Ханса ван Манена", - рассказала собеседница агентства.

Других выступлений в России в ближайшее время пока не планируется. 27 сентября танцовщица выступит на Гала-вечере балетной труппы Парижской оперы в столице Франции: ее возвращение на международную сцену начнется с участия в постановке "B/olero" современного израильского хореографа Охада Нахарина в дуэте с французской звездой балета Орели Дюпон. 3 ноября, после выступления в Москве, Вишнева будет танцевать в постановке Джона Крэнко "Онегин" вместе с премьером Штутгартского балета Джейсоном Рейли в Токио.

В мае этого года прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева впервые стала матерью. Своего сына она назвала в честь танцовщика Рудольфа Нуреева.

Народная артистка России 42-летняя Вишнева является обладателем многих наград и премий, среди них - Государственная премия России, приз лучшей танцовщице Европы, шесть "Золотых масок", приз "Балерина десятилетия" и многие другие. Она активно занимается благотворительностью. В 2010 году по ее инициативе учрежден Фонд Дианы Вишневой, действующий на территории России, США и Японии с целью популяризации балетного искусства, а также помощи детям и ветеранам сцены.

В 2013 году Вишнева основала международный фестиваль современной хореографии "Context. Diana Vishneva", который ежегодно проводится в Москве и Санкт-Петербурге и нацелен на поддержку начинающих российских хореографов.