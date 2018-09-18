Пласидо Доминго-младший даст первый сольный концерт в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Испано-мексиканский певец и композитор, сын легендарного тенора Пласидо Доминго-младший впервые посетит Москву с сольным концертом. Музыкант выступит 30 сентября в Светлановском зале Московского международного Дома музыки (ММДМ), сообщили во вторник в пресс-службе ММДМ.

"Латиноамериканские мелодии, болеро и танго будут сочетаться с классическими итальянскими ариями и французским шансоном - и все это в миксе с темами из мюзиклов и хитами из разных стран - от Соединенных Штатов до Бразилии", - рассказал о программе Доминго-младший, чьи слова привели в пресс-службе Дома музыки.

Вечер "Besame Mucho" пройдет под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", за дирижерский пульт встанет Денис Власенко. В концерте примет участие сопрано Ирина Поливанова.

Первое сольное выступление Доминго-младшего в России состоялось в 2017 году на сцене Санкт-Петербургской филармонии.

Концерт Пласидо Доминго-младшего в Москве откроет новый абонемент Дома музыки "Звездные династии", который познакомит слушателей с продолжателями трех знаменитых фамилий - Доминго, Дассен и Иглесиас, отметили в пресс-службе.

Музыкальная династия

Пласидо Доминго-младший широко известен, в первую очередь, как композитор, написавший хиты для мировых звезд, в числе которых - Лучано Паваротти, Майкл Болтон, Дайана Росс, Ванесса Уильямс, Сара Брайтман, Хосе Каррерас и Тони Беннетт. В качестве продюсера, композитора и певца он принимал участие в записи альбома своего отца - Пласидо Доминго - "Amore Infinito" в 2009 году.

Дебют Доминго-младшего в качестве исполнителя состоялся в 2010 году с альбомом "Songs for Christmas". В 2014 году вместе с отцом и Андреа Бочелли он участвовал в записи оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско", а в 2016 году певец выпустил альбом "Latidos", в котором исполнил в дуэте с отцом песню "Besame Mucho".

"Я всегда любил петь, но никогда этому профессионально не учился, - процитировали Доминго-младшего организаторы вечера. - Конечно, то, что я слушал пение отца столько лет, дало мне представление о том, как это должно быть, но в итоге все решают зрители. Моя настоящая профессия - сочинение и продюсирование, а пение - хобби, но, кажется, моим слушателям нравится".