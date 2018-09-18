Следующий фестиваль "Интермузей" пройдет в обновленном формате

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Следующий фестиваль "Интермузей", который пройдет в июне 2019 года, предстанет в обновленном формате. Об этом сообщил во вторник на презентации в Минкультуры РФ Сергей Перов - гендиректор "Росизо", являющегося оператором фестиваля.

"Обсуждается два варианта развития - когда "Интермузей" проходит раз в два года, по принципу биеннале, или ежегодно, но с измененным форматом, с упором на образовательные инициативы, больше на повышение квалификации, чем на экспозиционную часть. Уходить в большие пленарные мероприятия, где упор делать на спикеров", - сказал Перов.

Он добавил, что можно раз в два года делать один формат, а ежегодно делать формат более профессиональный, более деловой. "Но абсолютно точно "Интермузей" должен трансформироваться в более осмысленную площадку для профессионального сообщества", - уточнил Перов.

В свою очередь статс-секретарь - замминистра культуры Алла Манилова отметила, что предложения требуют "быстрого и глубокого обсуждения с Союзом музеев России и с музейным сообществом". "Уход от визуального ряда требует тогда, чтобы это было очень модно, <...> динамично с точки зрения дискуссионных площадок, спикеров, лекций", - сказала она.

Ежегодный фестиваль проводится с 1999 года. Авторами идеи стали главный редактор журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. Первый фестиваль проходил под девизом "Музеи - третьему тысячелетию" и собрал 178 организаций в "Экспоцентре". За эти годы "Интермузей" проходил на ВВЦ, в ЦДХ, в ЦВЗ "Манеж", а в 2002 году - в Санкт-Петербургском Манеже.