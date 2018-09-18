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Фестиваль "Интермузей" может вернуться с ВДНХ в "Манеж"

C 1999 года мероприятие регулярно проходило в ЦВЗ "Манеж"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Интермузей" может переехать с ВДНХ на свою традиционную площадку в центральный выставочный зал "Манеж". Об этом сообщил во вторник в Министерстве культуры РФ глава департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов на презентации концепции "Росизо", являющегося оператором фестиваля.

"Рассматривается возвращение фестиваля в "Манеж", - сказал Кононов.

С 1999 года фестиваль регулярно проходил в Центральном выставочном зале "Манеж", в 2018-м году он прошел в павильоне 75 на ВДНХ.

Ежегодный фестиваль проводится с 1999 года. Авторами идеи стали главный редактор журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. Первый фестиваль проходил под девизом "Музеи - третьему тысячелетию" и собрал 178 организаций в "Экспоцентре". За эти годы "Интермузей" проходил на ВВЦ, в ЦДХ, в ЦВЗ "Манеж", а в 2002 году - в Санкт-Петербургском Манеже.

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