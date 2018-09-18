Петербургские пригородные музеи открыли к своему столетию выставку с элементами спектакля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Музейно-театральный проект, посвященный 100-летию музейной жизни пригородных петербургских дворцов, представлен во вторник в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Инициаторами проекта, который реализовал художественный руководитель Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова, режиссер Андрей Могучий, стали руководители четырех музеев-заповедников - "Гатчина", "Павловск", "Петергоф" и "Царское Село". Выставка будет работать для гостей с 19 сентября до 8 октября.

"Когда мы осознали, что мы все одновременно празднуем столетие, мы все пришли к мысли, что нужен новый язык, которым можно попробовать поговорить с аудиторией. Поэтому мы выбрали формат театрализованной выставки", - сказала на презентации проекта директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова.

Выставка охватывает период с 1917 года до наших дней. Она включает подлинные музейные экспонаты, копии произведений искусства и театральные декорации, которые позволяют отразить дух эпохи. На экраны выведены кадры исторической кинохроники, в одном из залов на стене перечислены фамилии репрессированных музейных работников, приведен также список утраченных экспонатов. Каждому посетителю выставки будут выдавать наушники, оснащенные маячками, чтобы в каждом зале можно было услышать рассказ, соответствующий экспозиции.

"Сюжетной основой спектакля-выставки является история некой вымышленной девочки, которая является собирательным образом очень многих судеб. Эта девочка родилась и росла в Царском Селе, потом работала в Петергофе, потом войну провела в эвакуации в Павловске, потом она восстанавливала Гатчину. Это вымышленный персонаж, голос которой озвучила Алиса Бруновна Фрейндлих. Через ее личную историю мы проследим события, которые происходили в разных дворцах в разные периоды времени", - рассказал журналистам Могучий.

Бывшие императорские резиденции под Санкт-Петербургом - Павловск, Петергоф, Царское Село, Гатчина и Ораниенбаум (сейчас находится в ведении музея-заповедника "Петергоф") - стали общедоступными музеями весной 1918 года на основании декрета совета комиссаров Петроградской трудовой коммуны. Юбилею музейной жизни пригородов в этом году посвящена серия мероприятий, которые они организуют совместно.