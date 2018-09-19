"Ъ": главой Фонда кино может стать директор Музея кино Лариса Солоницына

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры планирует заменить действующего руководителя Фонда кино Антона Малышева на главу Музея кино Ларису Солоницыну, сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в киноиндустрии. До сих пор им руководил Антон Малышев, бывший сотрудник администрации президента.

По словам собеседников газеты, кандидатуру Солоницыной на эту должность "поддержал министр культуры Владимир Мединский, который планирует внести ее на рассмотрение правительства". В Минкультуры и Фонде кино данную информацию изданию не прокомментировали. Также собеседники "Коммерсанта" отмечают лояльность Солоницыной Никите Михалкову, который в 2017 году раскритиковал руководство Фонда кино, обвинил его в "подковерных интригах" и покинул попечительский совет.

В конце августа Минкультуры, согласно новому уставу, получило больше контроля над Фондом кино. В частности - право вносить кандидатуры на пост главы организации и контроля за тратой денежных средств на производство и прокат отечественных фильмов. По данным "Коммерсанта", Фонд ежегодно выделяет более 3 млрд рублей на поддержку отечественных фильмов.

Лариса Солоницына родилась в 1968 году. Окончила киноведческий факультет ВГИКа, работала в журнале "ProКино", затем редактором и директором авторского отдела кинокомпании "Профит" Игоря Толстунова. С 1 июля 2014 года возглавляла ФГБУК "Государственный центральный Музей кино".