Первая в России выставка художника из США Шепарда Фэйри открывается в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первая в России персональная выставка американского художника Шепарда Фэйри, автора знаменитого постера Hope ("Надежда"), посвященного Бараку Обаме, пройдет в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре с 19 сентября по 4 ноября. Экспозиция "Форс-мажор" содержит работы, созданные художником за последние 25 лет.

На стене в первом зале висит своеобразный коллаж из разных работ художника. "Эти плакаты представляют срез всех моих работ - от ранних до поздних", - сказал Шепард Фэйри журналистам на пресс-показе во вторник.

В ранних работах он использовал только черную и красную краски. "Меня вдохновлял русский конструктивизм", - пояснил художник. Он нередко говорит, что одним из источников вдохновения для него стали работы Владимира Маяковского.

Также художник черпал вдохновение в таких произведениях, как "1984" и "Скотный двор" Джорджа Оруэлла, в его работах есть тема "большого брата". "Первое изображение, которое я создал, - портрет Андре "Великана", это был профессиональный борец", - отметил Шепард Фэйри. Под изображением была надпись Giant Has a Posse ("У великана есть толпа"), во втором варианте она трансформировалась в OBEY ("Повинуйся") и стала псевдонимом художника.

В экспозиции представлены сотни работ Шепарда Фэйри. Выставка построена по тематическому принципу и отражает ключевые мотивы и периоды в творчестве автора: от увлечения андеграундом и советским конструктивизмом до поп-арта и рекламного дизайна.

Посетители увидят знаменитый постер Hope, посвященный Бараку Обаме, ряд изображений Андре "Великана", работы на тему войны и мира, загрязнения окружающей среды и т.д. Проект организован при участии творческого объединения "Артмоссфера" и входит в специальную программу III Биеннале искусства уличной волны.

О художнике

Шепард Фэйри родился 15 февраля 1970 года в Чарльстоне (Южная Каролина). Окончил Род-Айлендскую школу дизайна со степенью бакалавра изящных искусств. Художник известен рядом социально резонансных плакатов, в том числе, одного из самых известных политических поcтеров современности - Hope для предвыборной кампании Барака Обамы, а также художественного символа Obey giant, который принял форму субкультуры и развивается уже без участия автора.

Кроме политики, художник затрагивает в своих работах темы религии, музыки, экологии.