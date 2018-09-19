Эрмитаж возглавил топ-10 федеральных музеев по посещаемости

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж возглавил рейтинг посещаемости среди федеральных музеев России. За восемь месяцев текущего года его посетили 3,3 млн человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ в среду, основываясь на данных системы "Учет продажи билетов".
"Государственный Эрмитаж за восемь месяцев 2018 года посетили 3 332 372 человек", - уточнили в пресс-службе. На втором месте оказался музей-заповедник "Петергоф", который посетили более 2,4 млн человека. Третья строчка принадлежит музея-заповеднику "Царское село" с показателем 2,2 млн человек.
Затем следуют Московский Кремль (1,95 млн), Третьяковская галерея (1,3 млн), Владимиро-Суздальский музей-заповедник (около 856 тыс.), Государственный исторический музей (около 803 тыс.), ГМИИ им. А. С. Пушкина (более 750 тыс.), Русский Музей (744 тыс.). Замыкает десятку Музей Победы, который посетили за восемь месяцев 2018 года около 719 тыс. человек.