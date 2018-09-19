В Великом Новгороде открылся симпозиум по вопросам культурного наследия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Второй Международный научный симпозиум национального российского комитета ИКОМОС "Памятники всемирного культурного наследия - проблемы и перспективы" стартовал в Великом Новгороде в среду. Он начался с пленарного заседания в зале Новгородской областной филармонии, передает корреспондент ТАСС.

"Разрешите приветствовать вас в связи с началом конференции национального комитета (НК) ИКОМОС России и международного симпозиума, посвященного проблемам и перспективам отечественного культурного наследия всемирного значения", - поприветствовал участников президент НК ИКОМОС Россия Александр Кудрявцев.

Он отметил, что мероприятие неслучайно проводится именно в Великом Новгороде, где множество памятников культурного наследия, в том числе внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Это оптимальное место для диалога всех участников процесса строения, реставрации и управления объектами культурного наследия", - сказал Кудрявцев.

Как отметил вице-президент ИКОМОС по Европе Греллан Рурк (Ирландия), "конференция важна не только с точки зрения России, но и в международном аспекте". "Для меня огромная честь быть в Великом Новгороде. <...> Прошла реорганизация структуры ИКОМОС Россия, это был процесс постепенный и сложный, но он пройден, и мы вдохнули новую жизнь в организацию", - сказал он и поздравил всех с открытием симпозиума.

Участники и программа

В симпозиуме принимают участие более 200 специалистов из разных регионов России, а также руководители Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), президенты национальных комитетов ИКОМОС, представители Минкультуры России, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Союза реставраторов России, Союза архитекторов России, правительства Новгородской области и официальные лица из других регионов.

Специалисты обсудят вопросы, посвященные объектам всемирного наследия, историческим городам России в системе всемирного наследия. Также они затронут тему культурного ландшафта и археологических исследований.

Программа симпозиума предусматривает шесть научных секций: "Исторические города России в системе всемирного наследия. Проблемы сохранения и развития", "Культурные ландшафты, как объекты всемирного наследия", "Границы объектов всемирного наследия: методика определения, законодательные лакуны", "Памятники всемирного наследия в России. Исследование, диагностика, реставрация, презентация", "Археологические исследования памятников всемирного наследия России", "Проблемы сохранения и реставрации объектов культурного наследия".

История ИКОМОС

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест был создан в 1965 году и является официальным международным консультантом и ответственным органом ЮНЕСКО по вопросам всемирного наследия. Эксперты ИКОМОС готовят заключения по номинациям на включение объектов в список всемирного наследия.

С момента основания этой организации Россия принимала активное участие в ее деятельности. В 1978 году в Москве и Суздале прошла V Генеральная ассамблея ИКОМОС. А в 2015 году был зарегистрирован национальный комитет ИКОМОС в России, который стал главным инициатором и организатором многих мероприятий, включая и Первый международный научный симпозиум "Культурное наследие - площадка для диалога", прошедший в 2017 году в Ярославле.