Россия входит в десятку стран по числу объектов культурного наследия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Россия находится в топ-10 стран по количеству объектов культурного наследия. Об этом сообщил в среду в ходе симпозиума "Памятники Всемирного культурного наследия в России - проблемы и перспективы" в Великом Новгороде замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Павел Мосолов.
"В настоящее время Россия входит в десятку стран по количеству объектов всемирного наследия. И это является очень серьезным показателем", - отметил Мосолов.
Он добавил, что Россией проводится очень серьезная работа по продвижению объектов культурного наследия.
От России в список всемирного наследия ЮНЕСКО в разные годы были включены, в частности, Кремль и Красная площадь в Москве, архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, историко-культурный комплекс Соловецких островов, вулканы Камчатки, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск, исторический центр Ярославля, исторический центр Санкт-Петербурга, историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля.