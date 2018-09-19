Ансамбль песни и пляски Росгвардии 2 октября отметит в Кремлевском дворце 45-летний юбилей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии отмечает свой 45-летний юбилей, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.
"Главный концерт, посвященный 45-летию Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, состоится 2 октября в Москве в Государственном Кремлевском дворце", - сообщили в пресс-службе.
В преддверии празднования в центральном аппарате Росгвардии состоялось торжественное собрание, посвященное 45-летию ансамбля с участием первого заместителя директора ведомства Сергея Меликова, президента Клуба военачальников РФ генерала армии Анатолия Куликова, представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, народного артиста РФ Ильи Резника и офицеров структурных подразделений центрального аппарата.
Генерал-полковник Меликов поздравил творческий коллектив с юбилеем, передал его руководителю Виктору Елисееву благодарность от имени президента РФ, а военнослужащим и работникам ансамбля, удостоенным почетных званий "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" и "Заслуженный артист Российской Федерации", - соответствующие нагрудные знаки, а также государственные и ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности. "Ансамбль имеет не только творческие заслуги, но и боевые. В каких бы отдаленных регионах не выполняли задачи солдаты войск правопорядка, артисты везде их поддерживали своим творчеством. Сегодня коллектив ансамбля является флагманом культурной жизни войск, за годы творческой деятельности, он дал более 9 тыс. концертов, на которых побывало свыше 25 млн зрителей", - отметил замглавы Роосгвардии.
Ансамбль был создан в июле 1973 года. С 1985 года им руководит народный артист России, профессор Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского, генерал-майор Виктор Елисеев. В коллективе он прошел путь от солдата до генерала. В феврале 2014 года хоровая группа ансамбля с большим успехом выступила в рамках культурной программы на Зимних олимпийских играх в Сочи. В ноябре 2014 года ансамбль выступил в Донецке и Луганске.