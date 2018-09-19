Депутаты Петербурга предложили купить в собственность города Дворец культуры им. Горького

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Санкт-Петербурга попросили главу города сохранить Дворец культуры им. А. М. Горького, являющегося памятником конструктивизма и первым в стране учреждением, построенным на средства профсоюзов. Соответствующий запрос депутата Дениса Четырбока главе города поддержали парламентарии в среду на очередном заседании, передает корреспондент ТАСС.

"По имеющейся информации, ввиду невозможности самостоятельно осуществить требуемые ремонтные работы Ленинградская федерация профсоюзов планирует продажу дворца. Между тем, есть основания полагать, что такая продажа повлечет его перепрофилирование под коммерческие нужды, что повлечет за собой серьезные проблемы в организации культурно-просветительских мероприятий для жителей Кировского и Красносельского районов", - говорится в документе. По словам Четырбока, предыдущий опыт продажи подобных учреждений привел к потере их культурной функции.

Депутаты предложили рассмотреть возможность приобретения дворца в собственность Петербурга и обратиться к профсоюзной организации воздержаться от продажи третьим лицам до решения вопроса на городском уровне. При этом в обращении отмечается, что дворец находится на самоокупаемости: при расходах на содержание в размере 75 млн рублей его доходы в текущем году составляют около 83 млн рублей.

Дворец культуры им. А. М. Горького (бывший Дом культуры Московско-Нарвского района Ленинграда), открытый 8 ноября 1927 года к юбилею Октябрьской революции, был первым в городе и стране домом культуры, для которого на средства профсоюзов было возведено специальное здание с театрально-концертным комплексом и кинотеатром. Дворец построен по проекту архитекторов Александра Гегелло и Александра Дмитриева при участии Давида Кричевского и инженера Владимира Райляна. В 1937 году Дворец получил гран-при на Всемирной выставке в Париже, а с 1968 года официально признан памятником архитектуры эпохи конструктивизма. Большой театральный зал вмещает около 2 тыс. зрителей, есть также малый театральный зал на 300 мест и концертный зал на 120 мест.