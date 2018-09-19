Театры из Санкт-Петербурга представят свои спектакли на фестивале авангарда в Иванове

ТАСС, 19 сентября. Молодые театры из Санкт-Петербурга станут гостями фестиваля современного искусства "Первая фабрика авангарда" в Иванове, сообщили в среду журналистам организаторы фестиваля.

"Главными театральными событиями фестиваля современного искусства "Первая фабрика авангарда" станут спектакли "Это вы, ангелы?" и "Вахтангов_Чехов.docx", которые впервые представят в Иванове молодые театры Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Организаторы фестиваля уточнили, что ивановская премьера спектакля "Это вы, ангелы?" театра "Цехъ" по мотивам повести Венедикта Ерофеева "Москва - Петушки" пройдет 22 сентября в областном театре кукол, Санкт-Петербургский Городской театр представит постановку "Вахтангов_Чехов.docx" 23 сентября на малой сцене Ивановского областного драматического театра.

"Скандально известная псевдо-автобиографическая постмодернистская поэма в прозе Венедикта Ерофеева о потерявшем в жизни все маргинале, который ведет монолог со своей душой, нашла свое воплощение на сцене театра "Цехъ". Режиссер Владислав Комаров и артисты Иван Решетняк и Ниеле Мейлуте вдохнули новую жизнь в сложный и самостоятельный текст писателя. <…> В основе сюжета постановки "Вахтангов_Чехов.docx" - увлекательная история русского театра, создание и становление системы Станиславского, судьба Первой студии МХТ [Московского художественного театра], дружба Евгения Вахтангова и Михаила Чехова", - пояснили организаторы.

Ранее сообщалось, что фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда", который объединит творческих людей, работающих в сфере театра, фотографии, хореографии, моды и дизайна, пройдет в Иванове 21 - 23 сентября. На участие в фестивале поступило более 300 заявок по направлениям "Новейшее искусство", "Хореографический перфоманс", "Фотография", "Мода и дизайн", "Театральная лаборатория" и "Образовательная платформа", порядка сотни из них составили программу предстоящего фестиваля.