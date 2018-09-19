Выход в прокат фильма "Цой" Алексея Учителя ожидается в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Выход в широкий прокат фильма Алексея Учителя "Цой" о лидере музыкальной группы "Кино" Викторе Цое запланирован на 2020 год. Об этом режиссер сообщил в среду на пресс-конференции в рамках XXVIII Международного кинофестиваля "Послание к человеку".

"Производство закончится, я думаю, что в начале 2020 года. И в 2020 году, к сожалению, будет печальная дата - 30 лет со дня смерти Виктора [Цоя]. Не под эту дату, но в этом году мы выпустим картину в прокат", - сказал Учитель.

Режиссер планирует приступить к съемкам в мае следующего года. Предполагается, что они будут проходить на территории Латвии, Литвы, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. "Будут задействованы знаменитые, талантливые актеры - с некоторыми я работал раньше. Это будет очень мощный и интересный актерский состав", - отметил Учитель, не уточнив имена артистов.

Сценарий к картине был написан около семи лет назад Александром Гоноровским. Главным героем будет водитель автобуса, с которым столкнулась машина, в которой ехал Виктор Цой. "Там действительно не будет актера, играющего роль Цоя. Это фильм о другом - о том, как близкие ему люди, сидя в автобусе, из Юрмалы едут в Санкт-Петербург и везут гроб с телом Цоя. Хотя это не будет такая траурная картина, там будет еще несколько линий любопытных, в том числе детективная", - рассказал Учитель, назвав будущую ленту "фильмом-притчей".

О "Лете" Серебренникова

Учитель также поделился с журналистами своим мнением о фильме "Лето" Кирилла Серебренникова. "Мне очень понравился этот фильм - и по атмосфере, и по форме, и по какой-то удивительной светлой ноте, которую взял режиссер и мой товарищ Кирилл Серебренников. Кино, на мой взгляд, получилось светлым, гармоничным, я верю персонажам", - сказал он.

Режиссер также отметил игру актера, сыгравшего роль Цоя в "Лете". "Это магия кино и режиссура Кирилла Серебренникова, и этот актер в буквальном смысле превратился в Виктора Цоя", - добавил Учитель.

Фильм "Лето" вышел в российский прокат в июне. Лента рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и теми, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Картина была включена в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля.

Ранее Мосгорсуд продлил до 19 октября срок содержания под домашним арестом Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении выделенных на проект "Платформа" бюджетных средств.