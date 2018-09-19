Учитель намерен снять фильм о Шостаковиче после работы над картиной "Цой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Российский кинорежиссер Алексей Учитель приступит к созданию фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче после завершения работы над картиной "Цой". Об этом он рассказал в среду на пресс-конференции в рамках XXVIII Международного кинофестиваля "Послание к человеку".

Производство картины "Цой" Учитель планирует закончить в начале 2020 года. "Да, в планах моих перспективных после "Цоя" [фильм о Шостаковиче]. Я действительно уже давно "болею" этим потрясающим человеком и собираюсь снимать фильм о Шостаковиче. Года полтора уже мы ищем сценариста, не только в России, но и в Англии, в США", - сказал Учитель.

Режиссер отметил, что ведутся переговоры с потенциальным сценаристом. "Они [переговоры] должны, я думаю, через пару месяцев закончиться, и мы приступим к сценарию", - добавил он.

По словам Учителя, ранее велись переговоры с английским писателем Джулианом Барнсом - автором романа о композиторе "Шум времени". Со стороны литератора было выдвинуто условие о том, что будущий фильм должен сниматься на английском языке. "По российскому законодательству, если мы используем государственные деньги, мы не имеем права снимать фильмы ни на каком языке, кроме русского", - пояснил режиссер.

Учитель также отметил, что, по его мнению, фигура Шостаковича, и как композитора, и как человека, еще не до конца изучена.

О фестивале "Послание к человеку"

Начало киносеансов фестиваля стартовало 16 сентября. Этому событию был посвящен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который произвел специальный гость смотра - итальянский режиссер Паоло Соррентино. Мероприятия фестиваля проходят на центральных городских киноплощадках, в том числе в киноцентрах "Великан", "Родина", "Лендок", в Доме кино, в кинотеатрах "Аврора", "Англетер" и других.

В конкурсные программы XXVIII кинофестиваля "Послание к человеку", который продлится до 22 сентября, вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три - международные и более 30 - российских. За возможность быть отобранными в конкурсную программу в этом году состязались более 3 тыс. кинофильмов различных жанров из 98 стран.

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино, народный артист России Алексей Учитель.