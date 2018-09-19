В итальянском городе Мерано проходят "Дни культуры Москвы"

РИМ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Обширная программа "Дней культуры Москвы" начинается в среду в Мерано, городе на севере Апеннин (обл. Трентино-Альто- Адидже). Мероприятие проходит при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы с участием представительной делегации из Москвы, сообщили корреспонденту ТАСС устроители из действующего там Русского центра имени Н.И. Бородиной.

В частности, московская делегация примет участие в российско-итальянском экономическом семинаре "Италия - Россия: искусство инноваций", который состоится 20 сентября в Больцано (административном центре одноименной автономной провинции). Других два круглых стола в Мерано будут посвящены музейному делу и теме волонтерства в сфере культуры, а также вопросам сотрудничества и взаимодействия с соотечественниками. Среди прочего давно живущий в Италии журналист Евгений Уткин расскажет о роли социальных сетей в среде русской диаспоры зарубежья.

В рамках культурной программы "Дней Москвы" в Мерано на исторической вилле "Бородина" откроется фотовыставка Платона Рацкевича "Москва глазами дипломата". Рацкевич, давно увлекающийся фотографией, лишь недавно закончил командировку в Милане.

В программе также предусмотрен сеанс одновременной игры в шахматы с местными юными шахматистами, сообщили в центре. Его проведет молодой российский гроссмейстер Василий Папин. В Мерано все еще помнят исторический поединок за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Он состоялся здесь в 1981 году. С тех пор город, известный своим целебным горным воздухом, стал своего рода шахматной столицей Италии.

Действующий с 2009 года Русский центр в Мерано поддерживает традиции русской общины, которая обосновалась там на рубеже XIX и XX веков. Видной ее представительницей была аристократка Надежда Бородина. После смерти она оставила средства, на которые стало возможно строительство гостевых домов. В них до революции останавливали российские соотечественники, приезжавшие лечиться от легочных заболеваний. Есть в Мерано и православный храм в честь Святого Николая.