Под Петербургом открылся кинофестиваль "Литература и кино - детям"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Пятый кинофестиваль "Литература и кино - детям" открылся в среду в Гатчине, предлагая юным зрителям новинки отечественного кинематографа и киноклассику прошлых десятилетий. В кинотеатре "Победа" прошел специальный показ новинки российского кино для детей - фильма "Сокровища Ермака", который был представлен кинорежиссером и сценаристом Анаром Аббасовым.

"Идея детского фестиваля витала в воздухе много лет, но весной на большом кинофестивале никогда не хватало времени для программы, адресованной юным киноманам. Пять лет назад мы приняли решение провести отдельный фестиваль для детей, и не ошиблись. В эти дни Гатчина вновь окунается в атмосферу кино, литературы, творчества и настоящего праздника. Тут показы новых фильмов, творческие встречи, мастер-классы, конкурсы", - рассказала ТАСС гендиректор Фонда российского кинофестиваля "Литература и кино" Анна Моденова.

На фестивале провел открытый урок литературы директор Всероссийского музея Александра Пушкина Сергей Некрасов, показавший созданную по его сценарию картину "Машка, Сашка, Гришка, Наташка" - о детях поэта. С детьми встретятся также писатели и поэты Александр Гиневский и Сергей Махотин.

Более 20 работ, созданных детьми, вошло в программу конкурсного показа "Творчество юных кинематографистов", где конкурсанты разделены на две возрастные группы: 5-11 и 12-18 лет. Это воспитанники детских студий анимации, центров детского творчества, семейных мультистудий из городов и сел Ленинградской области. Еще один конкурс - литературный - назовет лучшую детскую работу в номинациях "Рассказ", "Сказка", "Стихотворение".

"Этот конкурс мы объявили для того, чтобы найти талантливых детей и помочь им развить их способности. Совсем необязательно лауреаты конкурса станут писателями. Зато они почувствуют вкус к слову, начнут больше читать, научатся рассказывать друг другу истории и фантазии. Но при этом мы не исключаем, что откроем таланты, которые когда- нибудь прославят Россию", - рассказал председатель жюри литературного конкурса, поэт, критик и драматург Лев Яковлев, входящий и в жюри киноконкурса, победители которого будут объявлены 21 сентября.

В программе ретропоказов детей ждет встреча с фильмами, на которых выросло не одно поколение. Среди них - "Тимур и его команда", "Белый клык", "Приключения Буратино", "Республика ШКИД". А из отечественных новинок - фильм "Бегство рогатых викингов, или Пять дней из жизни Джонни Воробьева", снятый в нынешнем году режиссером Ильей Белостоцким по мотивам повести Владислава Крапивина.