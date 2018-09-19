Представители восьми консерваторий выступили в Большом зале в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Четырнадцать лучших представителей консерваторий России - из Астрахани, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Саратова - дали концерт на сцене Большого зала Московской консерватории. Выступление прошло в рамках проекта Alumni, организованного Российским музыкальным союзом (РМС) совместно со столичным учебным заведением, сообщили в среду в пресс-службе РМС.

"Привилегия выйти на сцену Большого зала всегда принадлежала наиболее одаренным выпускникам Московской консерватории. Мы решили расширить географию смотра, пригласить всех, кого рекомендовали консерватории нашей огромной страны, и предоставить честь выступить в этом зале, являющемся одним из символов истории музыкальной культуры России", - процитировали в пресс-службе ректора Московской консерватории Александра Соколова.

Как пояснила руководитель Гильдии академического исполнительства РМС, пианистка Екатерина Мечетина, проект задумывался как стартовая площадка для молодых музыкантов, которые делают первые шаги на профессиональной сцене. "Надеемся, что участникам, чьи номера оказались наиболее яркими и запоминающимися, это поможет в организации индивидуальной творческой программы, чтобы их заметили и пригласили выступить на других престижных музыкальных сценах", - отметила она.

Таким образом, проект Alumni, само название которого означает "выпускники, воспитанники", стал наградой за успешную учебу. "Чувство причастности к большому искусству и возможность показать себя в самом престижном зале страны, где выступали самые знаменитые и великие музыканты мира, - это и есть та награда, которую они получают после окончания консерватории", - подчеркнул профессор Московской консерватории, председатель Гильдии музыкознания РМС Всеволод Задерацкий.

"Начало карьеры музыкантов всегда складывается непросто, и в наших силах помочь им преодолеть первые трудности. Поддержка молодых талантов - это вклад в будущее отечественной культуры. Постараемся, чтобы подобные фестивали стали ежегодным событием", - сказал генеральный директор РМС Александр Клевицкий.