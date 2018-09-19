Артисты из четырех стран примут участие в музыкальном фестивале в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Артисты из России, Азербайджана, Турции и Испании примут участие в музыкальном фестивале "Порт-Петровские Ассамблеи", который пройдет с 24 сентября по 26 октября в Махачкале. Об этом ТАСС сообщила в среду врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"Международный музыкальный фестиваль "Порт-Петровские Ассамблеи" стартует 24 сентября концертом камерной музыки и будет проходить в течение месяца. В концертах фестиваля примут участие ведущие исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из зарубежных стран - Испании, Турции и Азербайджана. Некоторые из солистов приедут в Дагестан не в первый раз, что подтверждает прочность творческих связей между дагестанскими и столичными музыкантами", - сказала Бутаева.

По ее словам, в этом случае речь идет о приглашении на фестиваль "уже состоявшихся музыкантов, в том числе лауреатов международных конкурсов".

"Порт-Петровские Ассамблеи" - академический музыкальный фестиваль, на котором будет звучать преимущественно западноевропейская и русская классика. И приятно, что эта высокая академическая культура интересна дагестанцам", - отметила собеседница агентства. По ее словам, 1 октября состоится концерт джазовой музыки, в котором примут участие турецкая вокалистка Сибель Косе и питерское Трио Алексея Черемизова. В последующие дни в Кумыкском театре в Махачкале пройдут выступления музыкантов из Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга, Испании и Азербайджана.

Зарема Бутаева отметила, что ранее концерты фестиваля проходили в городах Дагестана, а в этом году впервые "Порт-Петровские Ассамблеи" пройдут и в Чечне - в городе Грозном. "В столице Чеченской Республики в исполнении Национального симфонического оркестра Дагестана пройдет концерт симфонической музыки, солировать будет виолончелист, народный артист РФ Сергей Ролдугин. Кроме того, 19 октября дирижер из Испании Херонимо Кастелло Маньес будет работать с камерным оркестром Даггосфилармонии", - сообщила руководитель минкультуры региона.

По ее словам, приглашение дирижера на определенную программу - устоявшаяся международная практика. "И у артистов оркестра, и у слушателей такие концерты вызывают интерес, то есть фестиваль отличается разнообразными формами, жанрами и репертуаром", - отметила Бутаева. Она сообщила, что фестиваль завершится 26 октября концертом Национального симфонического оркестра Дагестана под управлением народного артиста России, Чеченской Республики и Республики Дагестан Валерия Хлебникова и виолончелиста Сергея Ролдугина. "На закрытии будет исполняться, в том числе, и симфония осетинского композитора Макоева "Беслан", в которой примут участие Фарида Мамедова (сопрано, Азербайджан) и заслуженная артистка РСО-Алания Светлана Габуева", - добавила собеседница ТАСС.

О фестивале

Организатором фестиваля "Порт-Петровские Ассамблеи" является Дагестанская государственная филармония имени Татама Мурадова при поддержке главы Дагестана и министерства культуры Дагестана. В этом году он пройдет в одиннадцатый раз. В программах прошлых фестивалей принимали участие музыканты из Норвегии, США, Германии, Израиля и Южной Кореи, солисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Ростова-на-Дону, камерные оркестры Кабардино-Балкарской и Астраханской филармоний, симфонические оркестры из Кавминвод и Волгограда.