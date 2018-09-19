Умер актер Гамиль Ратиб

КАИР, 19 сентября. /ТАСС/. Французский актер египетского происхождения Гамиль Ратиб умер в среду в Каире в возрасте 92 лет. Об этом сообщили представители артиста. Его похороны прошли в этот же день, передает египетское телевидение.

Гамиль Ратиб родился в 1926 году в Александрии, но большую часть жизни провел во Франции, где и начал сниматься в кино в 1947 году, начав с эпизодических ролей. В 1956 году он появился в фильме Кэрола Рида "Трапеция". Всего в фильмографии актера - свыше 50 лент, в том числе "Лоуренс Аравийский" (1962), "Прощай, Бонапарт" (1985), "Северная звезда" (1982), "Ночь судьбы" (1997).

Он также работал в театре на Елисейских полях, позднее снимался в Египте. Последней его крупной работой стал фильм 2012 года "Облако над стаканом с водой".