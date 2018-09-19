Участники из России, Испании и Японии прошли в финал конкурса скрипачей Спивакова в Уфе

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Четыре участника из России, Испании и Японии прошли в финал Второго международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова, который проходит в Уфе. Об этом сообщили в среду ТАСС в жюри конкурса.
"В заключительный тур прошли четверо конкурсантов, это скрипачи Федор Безносиков и Степан Стариков из России, Мария Дуэньяс из Испании, Иссеи Курихара из Японии", - сказали в жюри.
Финальный тур пройдет 20 сентября в концертном зале "Башкортостан". Участники выступят в сопровождении Национального симфонического оркестра республики и солистов Национального филармонического оркестра России.
Конкурс проходит в Уфе 17-21 сентября, его победитель станет обладателем скрипки работы итальянского мастера Риккардо Антониацци 1912 года. По результатам отборочного тура участниками конкурса стали 12 молодых исполнителей в возрасте от 16 до 26 лет из шести стран.
В состав жюри этого года вошли такие музыканты, как Владимир Спиваков, Сергей Догадин (Россия), Борис Кушнир (Австрия), Цянь Чжоу (Сингапур), Такаси Симидзу (Япония). Председателем стал скрипач из США Михаил Копельман.
Первый международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова состоялся в Уфе в 2016 году.