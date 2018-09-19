Медведев назначил Павла Степанова заместителем министра культуры

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Павла Степанова, который ранее занимал должность советника главы Министерства культуры РФ по вопросам кинематографии, заместителем министра культуры. Документ опубликован в среду на сайте кабмина.

"Назначить Степанова Павла Владимировича заместителем министра культуры Российской Федерации", - говорится в документе.

В августе сообщалось, что глава Минкультуры Владимир Мединский назначил генерального директора ООО "Централ Партнершип" Степанова своим советником по вопросам кинематографии.

Степанов окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности "Правоведение", кандидат юридических наук. С 1999 по 2004 год занимал должность начальника правового управления Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Степанов возглавлял "Централ Партнершип" с февраля 2014 по август 2018 года. Кинокомпания является крупнейшем в России теле- и кинодистрибьютором.