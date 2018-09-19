Московский театр мюзикла представит музыкальное ревю с Михаилом Швыдким в главной роли

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московский театр мюзикла откроет в четверг сезон премьерой спектакля-ревю "Жизнь прекрасна", главную роль в котором исполнит его художественный руководитель Михаил Швыдкой. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
"Этот спектакль-ревю можно было бы назвать "Мой XX век" - в нем переплелись основные музыкальные стили и направления прошлого века, которые представлены бессмертными песнями легендарных исполнителей и великих композиторов "легкого" жанра <...> Проводником по музыкальной реке времени выступает художественный руководитель театра Михаил Швыдкой", - говорится в описании постановки.
На афишу вынесено название телевизионного песенного шоу, ведущим которого также выступал Швыдкой. Одноименный спектакль уже был в репертуаре Московского театра мюзикла, но в связи с переездом в здание кинотеатра "Россия" потребовал значительных изменений.
Зрители смогут проследить развитие эстрадной песни через лучшие образцы отечественной и зарубежной музыки, а также всенародно любимые композиции из кинофильмов и мюзиклов. "Каждый номер - это отдельный мини-спектакль со своими героями, проживающими на сцене целую жизнь", - отметили в пресс-службе театра.
Режиссером музыкального ревю выступила Марина Швыдкая, художником-постановщиком - Эдуард Кочергин. Музыкальный руководитель постановки - Татьяна Солнышкина. В проекте задействованы Ефим Шифрин, Алексей Колган, Валерия Ланская, а также актеры Московского театра мюзикла.