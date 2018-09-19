Российские звезды споют в "Олимпийском" для москвичей, голосовавших на выборах мэра

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Серия концертов "Зачем молчать, когда есть голос!" с участием известных российских исполнителей стартует в четверг в столичном СК "Олимпийский". Гостями шоу станут москвичи в возрасте от 18 до 30 лет, проголосовавшие на выборах мэра города, говорится на официальном сайте акции.
На сцену "Олимпийского" с 20 по 22 сентября выйдут группы Serebro, "Дискотека Авария", "Градусы", IOWA, "Пицца", Quest Pistols Show, певцы Алексей Воробьев, Полина Гагарина, Кравц, Джиган, Елена Темникова, Artik & Asti и многие другие. Ведущими шоу станут телеведущий Иван Чуйков и видеоблогер Ида Галич.
Для посещения концертов молодым людям необходимо активировать на сайте акции golosa2018.ru код из флаера, который они получили на избирательном участке.
"Целью акции "Зачем молчать, когда есть голос!" является популяризация участия жителей Москвы в выборах мэра города Москвы 9 сентября 2018 года и поощрение участия молодежи в них", - говорится в условиях акции.
Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. Сергей Собянин по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий занял первое место, набрав 70,17%, или 1 млн 582 тыс. 762 голоса избирателей. Инаугурация прошла 18 сентября в концертном зале столичного парка "Зарядье". Это второй срок Собянина в должности главы региона, полномочия мэра Москвы длятся пять лет.