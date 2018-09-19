Геннадий Хазанов после перерыва вернулся в "Ленком" со спектаклем "Американские горки"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Ленком" представит в четверг первую премьеру нового сезона - спектакль "Американские горки". Главные роли в нем исполнят Анна Большова и Геннадий Хазанов, вернувшийся благодаря этой постановке на сцену "Ленкома", где последний раз играл пять лет назад в спектакле "Город миллионеров".
В среду состоялся пресс-брифинг, на котором журналистам рассказали, что "Американские горки" - спектакль по авантюрной комедии Эрика Ассу "Les Montagnes russes". Главная мужская роль писалась драматургом специально для Алена Делона.
"В нашей версии роль героя-любовника досталась Геннадию Хазанову, его партнершей по спектаклю стала непредсказуемая Анна Большова", - сообщили на пресс-брифинге. Чем может обернуться знакомство в баре с кроткой, на первый взгляд, девушкой? Героиня Анны Большовой за полтора часа успеет сменить несколько образов. У девушки вполне конкретная цель, а для ее достижения все средства хороши.
Как рассказала журналистам Большова, ее героиня и есть те самые "крутые виражи", или "американские горки", которые предстоит выдержать ее партнеру. Актриса напомнила, что спектакль Леонида Трушкина "Крутые виражи" несколько лет играли на другой московской сцене. Для ленкомовской версии сценограф Борис Краснов придумал новые декорации, художник по костюмам Анастасия Образцова создала для артистов новые наряды. Знакомая история теперь "зазвучит" по-новому.
По словам Большовой, еще работая над первой версией, творческая команда заметно корректировала пьесу под российские реалии. Артисты привнесли много своего, более понятного отечественному зрителю.
Хазанов с "Американскими горками" возвращается в "Ленком", где прежде играл в спектакле "Город миллионеров". "Мы хотим, чтобы наш новый спектакль вписался в репертуар "Ленкома", - признался он журналистам. Относительно своего героя, Пьера, артист заявил, что никогда не играл не симпатичных ему персонажей. Он пояснил, что "Американские горки" - не мораль и не басня, это история о дефиците нежности, о проблемах взаимопонимания между людьми, о гуманности".