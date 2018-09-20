"Хрустальную Турандот" в 27-й раз вручат в Театре Вахтангова

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Первая театральная премия России "Хрустальная Турандот" в 27-й раз будет вручена в Москве 22 октября. Церемония награждения по традиции состоится в Театре имени Вахтангова, сообщили ТАСС в четверг в оргкомитете премии.

"Место награждения изменить нельзя", - заметила собеседница агентства, напомнив, что именно на эту сцену 28 февраля 1922 года впервые вышли герои сказки Карло Гоцци "Принцесса Турандот" - последнего прижизненного спектакля Евгения Вахтангова. Не случайно, что и первым лауреатом одноименной премии, учрежденной в 1991 году, стала исполнительница главной роли в той постановке, народная артистка СССР Юлия Борисова, которая до сих пор служит в Театре Вахтангова.

Список лауреатов в последующие годы продолжили Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Римас Туминас, Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Кирилл Серебренников и еще многие другие актеры, режиссеры, художники. Наградой победителям служат изящные хрустальные статуэтки, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиуса Крюкаса.

Призы присуждаются по итогам прошедшего театрального сезона за "Лучший спектакль", "Лучшую режиссерскую работу", "Лучшую сценографию", "Лучшую мужскую роль", "Лучшую женскую роль". Причем, согласно регламенту, даже номинанты не публикуются, что придает церемонии награждения дополнительную интригу.

Исключение составляют лишь победители в самой почетной номинации "За честь и достоинство", чьи имена объявляются заранее. Известно, что в этом году "Хрустальную Турандот" высшего достоинства получит народный артист РСФСР Станислав Любшин, отметивший 85-летний юбилей.

Церемония награждения - это музыкальный спектакль, исполняемый лишь однажды и созданный по оригинальному сценарию. На этот раз его темой станет прошедший в России летом 2018 года чемпионат мира по футболу. Организаторы напомнят зрителям, что театр - это тоже команда, и если бы существовал театральный чемпионат мира, наша команда артистов оставила бы всех далеко позади. Ведущими церемонии выступят актриса Театра "Сатирикон" Марина Дровосекова и Алексей Кортнев, сообщили в оргкомитете премии "Хрустальная Турандот".