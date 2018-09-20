Петербургский "Мюзик-Холл" открыл сезон концертом в честь 100-летия Леонарда Бернстайна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Санкт-Петербургский театр "Мюзик-Холл" открыл в среду новый сезон концертом "Бернстайн-гала", посвященным 100-летию со дня рождения классика американской музыки. Под управлением художественного руководителя коллектива Фабио Мастранджело оркестр "Северная симфония" исполнил большую программу из произведений этого композитора.

"К новому сезону мы подготовили несколько музыкальных абонементов для взрослых и юных зрителей, в том числе семейный абонемент "Музыка и сказка" при участии известных артистов театра и кино. Перед нами стоит очень важная миссия - сформировать и подготовить публику будущего. Мы относимся к этому очень внимательно", - сказал Мастранджело на пресс-конференции перед открытием сезона.

Продолжится популярный абонемент "Музыкальное путешествие с Фабио Мастранджело", который на этот раз посвящен музыкальной культуре Германии и Польши, стран Балтии и музыке южноамериканского континента. А в цикле концертов "Битва титанов", где зрители сами решают, кто достоин почетного звания "самый популярный композитор", в музыкальном поединке сойдутся Петр Чайковский и Николай Римский-Корсаков, а затем итальянские оперные классики Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди.

В начале октября оркестр "Северная симфония" выступит в итальянском городе Казерте близ Неаполя в программе "Магия старинных клавесинов". На этом празднике зазвучат старинные клавесины, подаренные итальянским композиторам российской императрицей Екатериной II. В ноябре музыканты повторят эту программу на сцене Эрмитажного театра в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Репертуар "Мюзик-Холла" пополнится двумя музыкальными спектаклями. В конце сентября труппа покажет премьеру оперы-буффа Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале". На постановку приглашен известный австрийский режиссер Ханс-Йоахим Фрай, активно работающий в России. Волей режиссера место действия оперы перенесено в Италию 1950-60-х годов.

В октябре будет сыграна премьера мюзикл "Великий Гэтсби" по мотивам романа писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Музыку написал петербургский композитор Владимир Баскин. Над постановкой работает лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" Наталья Индейкина. Номинантом на эту премию среди лучших музыкальных постановок минувшего сезона стал спектакль "Мюзик-Холла" "Портрет Дориана Грея", поставленный этим же режиссером.