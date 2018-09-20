В Москве открывается первая в России выставка американского фотографа Эзры Столлера

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Открытие первой в России выставки американского архитектурного фотографа Эзры Столлера, которая пройдет для публики с 20 сентября 2018 года по 3 февраля 2019 года, прошло в среду в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер.

Как рассказала куратор выставки Наталия Герасина, работы, представленные в экспозиции, сделаны в начале карьеры фотографа, они расположены в хронологическом порядке от 30-х до 70-х годов. "Выбирая между снимками, Столлер всегда отдавал предпочтение не самой красивой фотографии, а той, которая лучше всего отражает идею архитектора, и в итоге эта работа оказывалась самой репрезентативной", - отметила она.

"Благодаря фотографиям Столлера вы можете увидеть часть истории Америки, как жили люди в 60-е годы. Поэтому вы можете прийти сюда как любитель фотографии или как любитель истории", - отметил атташе по культуре посольства США, при поддержке которого организована выставка, Демьян Вамплер.

В экспозицию включены 67 черно-белых фотографий общественных зданий, офисов и частных домов. На работах изображены знаковые архитектурные строения эпохи модернизма: Музей Соломона Гуггенхайма, музей американского искусства Уитни, небоскребы Манхеттена, терминал авиакомпании TWA аэропорта им. Джона Кеннеди, "Дом над водопадом", капелла Роншан и другие. По словам руководителя центра Натальи Григорьевой-Литвинской, фотографии Столлера помогали огромному количеству специалистов в области архитектуры и дизайна воспринимать архитектуру американского модернизма.

В дополнение к выставке планируется обширная образовательная программа - лекции, дискуссии, кинопоказы и кураторские экскурсии.

Эзра Столлер - первый фотограф, получивший в 1961 году золотую медаль Американского института архитектуры. Большая часть его работ хранится в фотоагентстве Esto Phototgraphs, созданном фотографом в 1960-х и возглавляемое его дочерью Эрикой Столлер. Архив агентства насчитывает более 50 тыс. изображений.