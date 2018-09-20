Большую часть объектов всемирного наследия ЮНЕСКО вывели из списка находящихся под угрозой

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. 39 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО выведены из списка находящихся под угрозой. Ранее там было 54 объекта, сообщила в четверг на международном симпозиуме в Великом Новгороде член совета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), президент национального комитета ИКОМОС по Эстонии Риин Алаталу.

"Расскажу о списке объектов всемирного наследия, находящихся в опасности. Таких объектов было 54 и 39 из этого списка выведены, так что у нас 39 историй успеха", - сказала Алаталу в ходе своего доклада на Втором международном научном симпозиуме "Памятники Всемирного культурного наследия в России - проблемы и перспективы".

Однако, отметила она, в списке остаются объекты, и это не только памятники в зоне военных действий, но и те, которые находятся в областях, где происходят природные катастрофы.

"В комитет поступало значительно больше предложений включить те или иные объекты в список тех, что находятся под угрозой. И происходит это даже не из-за войны или природных катастроф, а из-за того, что с ними делают люди. И в России предлагались такие объекты, например Байкал", - сообщила Алаталу.

"Постарайтесь не избегать включения в этот список, потому что это инструмент помощи, а не инструмент наказания. Это призыв к экспертам, чтобы получить у них помощь, совет, так что постарайтесь избавиться от неправильного понимания этого списка", - заключила Алаталу.

О симпозиуме

Второй Международный научный симпозиум национального российского комитета ИКОМОС "Памятники всемирного культурного наследия - проблемы и перспективы" проходит в Великом Новгороде 19-21 сентября. В симпозиуме принимают участие более 200 специалистов из разных регионов России, а также руководители ИКОМОС, президенты национальных комитетов организации, представители Минкультуры России, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Союза реставраторов России, Союза архитекторов России, правительства Новгородской области и официальные лица из других регионов.

Специалисты обсудят вопросы, посвященные объектам всемирного наследия, историческим городам России в системе всемирного наследия. Также они затронут тему культурного ландшафта и археологических исследований.

История ИКОМОС

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) был создан в 1965 году и сейчас является официальным международным консультантом и ответственным органом ЮНЕСКО по вопросам всемирного наследия. Эксперты ИКОМОС готовят заключения по номинациям на включение объектов в Список всемирного наследия.

С момента основания этой организации Россия принимала активное участие в ее деятельности. В 1978 году в Москве и Суздале прошла V Генеральная ассамблея ИКОМОС. А в 2015 году был зарегистрирован национальный комитет ИКОМОС в России, который стал главным инициатором и организатором многих мероприятий, включая и Первый международный научный симпозиум "Культурное наследие - площадка для диалога", прошедший в 2017 году в Ярославле.

Сейчас в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые находятся в списке находящихся под угрозой, в частности, включены старый город Иерусалима, все памятники Сирии, памятники Палестины.