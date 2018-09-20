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В короткий список Букеровской премии вошли писатели из Великобритании, США и Канады

Имя лауреата станет известно 16 октября
Эси Эдугян Rene Johnston/Toronto Star via Getty Images
Эси Эдугян
© Rene Johnston/Toronto Star via Getty Images

ЛОНДОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Короткий список Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области англоязычной литературы, обнародован в четверг в Лондоне.

В него вошли произведения шести авторов: британцев Анны Бернс, Дейзи Джонсон и Робина Робертсона, американцев Рейчел Кушнер и Ричарда Пауэрса и канадки Эси Эдугян. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс- службе Букеровского комитета.

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"В списке из шести человек доминируют женщины. Сегодня в него вошли Анна Бернс, Эси Эдугян, Дэйзи Джонсон, Рейчел Кушнер, а также Ричард Пауэрс и Робин Робертсон", - информировали в комитете.

Имя лауреата премии будет объявлено 16 октября.

Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран за произведения, написанные на английском языке и опубликованные в Соединенном Королевстве.

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