М. Найт Шьямалан представит фильм "Стекло" на Comic Con Russia

ТАСС, 20 сентября. Голливудский сценарист, режиссер и продюсер М. Найт Шьямалан проведет презентацию своего комикс-триллера "Стекло" 6 октября на фестивале Comic Con Russia в Москве, сообщила пресс-служба компании Disney.
"Спешим поделиться новостью о том, что на предстоящей выставке Comic Con Russia свой новый фильм представит знаменитый режиссер М. Найт Шьямалан", - говорится в сообщении.
Актер Брюс Уиллис принял участие в съемках картины. Сюжет фильма разворачивается после финала фильма "Сплит". В поисках встречи с обладающим фантастическими способностями Зверем, Дэвид Данн выходит на след Кевина Крамба. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, который хранит секреты Данна и Крамба.
М. Найт Шьямалан - режиссер фильмов "Знаки" с Мелом Гибсоном и Хоакином Фениксом, "Шестое чувство" с Брюсом Уиллисом и фэнтезийного боевика "Повелитель стихий". В январе 2019 года он представит зрителям заключительную часть трилогии, включающую в себя картины "Неуязвимый" и "Сплит" - фильм "Стекло". В российский прокат лента выйдет 17 января 2019 года.
Comic Con Russia - фестиваль популярных фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр, фантастики и аниме, который пройдет в Москве с 4 по 7 октября в павильоне №1 выставочного комплекса "Крокус Экспо".