Ремейк первой российской киноленты 1908 года войдет в картину "Ленфильма" об истории кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Ремейк первого российского фильма "Понизовская вольница" ("Стенька Разин"), снятого в 1908 году, войдет в картину "Ленфильма" о первопроходцах отечественного кино. На берегу озера Разлив под Сестрорецком, где снималась картина, в четверг прошли съемки реконструкции этого исторического события.

В кадр вошла не только "ватага" атамана Стеньки Разина, но и создатели экранизации "исторической былины" режиссер Владимир Ромашков и первый российский кинопредприниматель Александр Дранков.

"Этот эпизод войдет в мой фильм "Голоса в старых стенах", на который меня в свое время благословил Алексей Герман. Это не только "Ленфильм", но и другие киностудии города, люди, причастные к истории отечественного кинематографа. Это не публицистика, а сладкие и горькие воспоминания, которые связывают нас с прошлым, как это было в "Амаркорде" у Федерико Феллини", - сказал ТАСС автор картины, историк кино Александр Поздняков.

В фильме своими воспоминаниями и размышлениями о судьбах отечественного кинематографа делятся режиссеры Игорь Масленников, Александр Сокуров, Алексей Учитель, продюсер Сергей Сельянов, актер Владимир Татосов и многие другие. Все они сообща создали панораму жизни российского кино в городе, где зародился "Великий немой". Как сообщил Александр Поздняков, на "Ленфильме" сейчас готовится выставка, которая называется "Первые". Войдет в экспозицию и история создания "Понизовской вольницы".

Кинокартина считается первым художественным фильмом, снятым в Российской империи. Фильм представляет собой экранизацию фрагмента пьесы ("исторической былины") Василия Гончарова "Понизовая вольница", написанной по мотивам известной песни Дмитрия Садовникова "Из-за острова на стрежень". Демонстрация "былины" в первых российских кинотеатрах сопровождалась музыкой Михаила Ипполитова-Иванова, специально сочиненной для этого зрелища.

Многие работы режиссера и киноведа Александра Позднякова посвящены истории петербургского кино. Это фильмы "Свет в павильоне", "Герман. По ту сторону камеры", книги "Листья аканта" и "Большой Герман".