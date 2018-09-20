Сергей Безруков анонсировал Большой детский фестиваль

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского Губернского театра (МГТ), народный артист РФ Сергей Безруков объявил о создании Большого детского фестиваля. Об этом худрук сообщил в четверг на сборе труппы перед открытием сезона, передает корреспондент ТАСС.

"В этом сезоне МГТ станет генеральным партнером нового фестиваля", - анонсировал Безруков. По его словам, Первый международный Большой детский фестиваль пройдет с 18 ноября по 4 декабря на нескольких столичных театральных площадках, в числе которых Театр им. Вахтангова, Театр им. Сац, Театр кукол Образцова и другие.

Безруков проинформировал, что в рамках фестиваля будут показаны спектакли для детей и юношества, пройдут круглые столы и лектории, адресованные как простым зрителям, так и профессионалам театра. В конкурсной программе фестиваля будут представлены спектакли театров Санкт-Петербурга, Владимира, Петрозаводска, Новосибирска, Саратова, Тулы, Тюмени. Также в рамках фестиваля пройдут Дни детского кино и детской анимации, где будут собраны лучшие фильмы - лауреаты детских фестивалей.

"Первый международный Большой детский фестиваль откроется 18 ноября на сцене Московского Губернского театра, закрытие пройдет 4 декабря в Московском международном доме музыки", - уточнил Безруков.

Большой детский фестиваль создан по инициативе Сергея Безрукова. Организаторы фестиваля - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, генеральный партнер фестиваля - Московский Губернский театр. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России Сергей Безруков.