Мединский вручил государственные награды Максаковой, Артемьеву, Когану и Носкову

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные награды РФ и ведомственные награды министерства. Церемония прошла в четверг в Атриуме Большого театра, передает корреспондент ТАСС.
"В последние годы всегда подчеркиваем и отмечаем рост популярности российского театра, кино, филармоний, музейных выставочных проектов. И в первую очередь, это заслуга каждого работающего в отрасли, каждого из вас. Задача министерства как органа координирующего, как говорил академик Капица, не мешать хорошим людям работать", - сказал министр, вспомнив также слова Людовика XIV: "Я немало сделал для развития культуры - я ей не мешал".
Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоен артист Малого театра Юрий Каюров, III степени - артистка Театра им. Евг. Вахтангова Людмила Максакова и худрук Московской филармонии Юрий Симонов.
Министр вручил Орден Александра Невского композитору Эдуарду Артемьеву. Артисты Ирина Бондарчук, Наталья Вишневски и Авангард Леонтьев, а также худрук Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган стали обладателями орденов Почета. Орденом Дружбы награждены артист Владимир Симонов и директор Театра киноактера Сурен Шаумян.
Почетными званиями "Заслуженный артист РФ" были отмечены актриса Театра им. Маяковского Анна Ардова, солист Большого театра, артист балета Владислав Лантратов, вокалистка ГАБТ Светлана Шилова, певец Николай Носков, награду которого передали супруге Марине. Обладателем почетного звания "Заслуженный архитектор РФ" стал член Товарищества театральных архитекторов Илья Захаров, "Заслуженный деятель искусств РФ" - режиссер Земен Ройзман, глава Центра оперного пения Галины Вишневской Ольга Ростропович и директор Мультимедийного комплекса актуальных искусств Ольга Свиблова. Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок удостоен звания "Заслуженный работник культуры РФ", скульптор Юрий Елисеев, ювелир Валерий Мурушкин и график Василий Тимофеев - звания "Заслуженный художник РФ".
Также были переданы медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетные грамоты и благодарность президента РФ, нагрудный знак Минкультуры "За вклад в российскую культуру", ведомственные почетные грамоты и благодарность министра.